L' Accademia degli Incamminati premia il Magnifico Rettore dell' Alma Mater con il ' Vincastro d' argento'

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I Musei Byron e del Risorgimento hanno una importante similitudine con l’Università di Bologna: cercano e riescono a essere attrattivi nel mondo. A Baku il Presidente Mattarella ricordava che noi italiani siamo i primi esportatori di cultura e questo nostro mettere in connessione il mondo ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

accademia incamminati premia magnificoAlla Classense la Tornata d’autunno dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana - Si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10 presso la Biblioteca Classense di Ravenna, in via Alfredo Baccarini 5, la Tornata d’autunno dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, che sarà dedicata a L ... Si legge su ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Accademia Incamminati Premia Magnifico