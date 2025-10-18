L' Accademia degli Incamminati premia il Magnifico Rettore dell' Alma Mater con il ' Vincastro d' argento'

“I Musei Byron e del Risorgimento hanno una importante similitudine con l’Università di Bologna: cercano e riescono a essere attrattivi nel mondo. A Baku il Presidente Mattarella ricordava che noi italiani siamo i primi esportatori di cultura e questo nostro mettere in connessione il mondo ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Alla Classense la Tornata d'autunno dell'Accademia degli Incamminati di Modigliana

Salvate la data: 18 ottobre 2025 ore 10 Sala Muratori della Biblioteca Classense. Tornata autunnale dell'Accademia degli Incamminati BYRON IN ROMAGNA E IN TOSCANA #accademiaincamminati #tornataautunno #byron - facebook.com Vai su Facebook

Al Magnifico Rettore Giovanni Molari il Vincastro d'Argento Premio a una Vita, l'onorificenza dell'Accademia degli Incamminati - "I Musei Byron e del Risorgimento hanno una importante similitudine con l'Università di Bologna: cercano e riescono ad essere attrattivi nel mondo.

