L' Accademia degli Incamminati premia il Magnifico Rettore dell' Alma Mater con il ' Vincastro d' argento'

Ravennatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I Musei Byron e del Risorgimento hanno una importante similitudine con l’Università di Bologna: cercano e riescono a essere attrattivi nel mondo. A Baku il Presidente Mattarella ricordava che noi italiani siamo i primi esportatori di cultura e questo nostro mettere in connessione il mondo ci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

accademia incamminati premia magnificoAl Magnifico Rettore Giovanni Molari il Vincastro d’Argento Premio a una Vita, l’onorificenza dell’Accademia degli Incamminati - "I Musei Byron e del Risorgimento hanno una importante similitudine con l’Università di Bologna: cercano e riescono ad essere attrattivi nel mondo. Scrive ravennanotizie.it

accademia incamminati premia magnificoIl premio degli Incamminati al rettore Molari - A Ravenna ieri la tornata annuale dell’Accademia modiglianese, dedicata a Byron. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accademia Incamminati Premia Magnifico