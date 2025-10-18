L' aborto il senso di colpa il lusso Sonia Bruganelli e i retroscena inediti con Paolo Bonolis

Sette romanzi come spunti per parlare della sua vita. Sonia Bruganelli è partita dai libri che hanno segnato la sua esistenza per raccontarsi al pubblico nella sua biografia " Solo quello che rimane ", in uscita il 21 ottobre. Del libro e di molto altro l'imprenditrice ha parlato nella lunga intervista rilasciata al Corriere, dove ha svelato retroscena inediti sulla sua vita e sulla relazione con l'ex marito Paolo Bonolis, dagli attacchi di panico ai problemi alimentari ai sensi di colpa. L'aborto durante l'università. Tra i tanti episodi che hanno segnato il suo percorso esistenziale c'è l' aborto deciso di comune accordo con Bonolis, quando lei stava ancora studiando all'Università: " Mi stavo laureando in Scienze della Comunicazione, ero fiera di mantenermi da sola grazie a lavori da modella e telepromozioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'aborto, il senso di colpa, il lusso. Sonia Bruganelli e i retroscena inediti con Paolo Bonolis

