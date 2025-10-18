Laboratorio di partecipazione sul Pums problematiche e opportunità per la mobilità cittadina
NARDO’ - L’amministrazione comunale di Nardò ha avviato la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), lo strumento di pianificazione strategica che definirà le politiche, le misure e gli interventi da attuare nei prossimi dieci anni per migliorare la mobilità delle persone e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
DOMENICA 19-10-2025 ORE 10-18 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 ?CONFERENZA D’AMORE Laboratorio di teatro sociale a cura di Livia Rosato Laboratorio aperto a partecipazione gratuita con spettacolo finale. Partecipazione gratuita con pr - facebook.com Vai su Facebook
PUMS, domani il laboratorio di partecipazione - L’amministrazione comunale ha avviato la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), uno strumento di pianificazione ... Secondo corrieresalentino.it
Il primo Laboratorio tra welfare e partecipazione - Nasce il primo Laboratorio di Ricerca dedicato al Welfare Aziendale e alla Partecipazione diretta dei Lavoratori all’organizzazione del Lavoronato, creato dall’Università degli Studi di Milano- Segnala ilmessaggero.it
Nasce un laboratorio sulla partecipazione organizzativa - Il cambiamento in corso rischia di “travolgere” le imprese e di ricadere profondamente sulla qualità ... Lo riporta ilsole24ore.com