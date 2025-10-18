L’abbraccio di Mattarella ai familiari simbolo di un Paese unito nel dolore
Sotto il cielo limpido di un ottobre che trattiene il respiro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende lentamente i gradini della Basilica di Santa Giustina. Sul sagrato, tra le note solenni della marcia funebre suonata dalla fanfara dell’Arma e il silenzio irreale della folla, lo attende l’Italia più ferita e più vera. La commozione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
