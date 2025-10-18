La Yuasa Battery deve alzare l’asticella
A poche ore dall’inizio della Superlega, con il derby di Civitanova alle 20,30 di lunedì, a fare il punto in casa Yuasa Battery Grottazzolina ci pensa il presidente Rossano Romiti. "Come sempre si arriva di corsa fino all’ultimo giorno, con mille cose da fare e non si è mai assolutamente consapevoli di essere realmente pronti. Inizieremo con una trasferta anomala vista la previssima distanza e poi sabato alle 25 alle 18 subito in casa contro Verona. Gustoso e pieno di aspettative questo secondo anno di Superlega perché la sensazione è che ora conti un po’ di più cosa hai fatto, come hai impostato l’annata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
