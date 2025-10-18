A inaugurare la Festa del Cinema di Roma 2025 è stato La vita va così di Riccardo Milani, che racconta una vicenda realmente accaduta e uscirà nelle sale italiane il 23 ottobre. Abbiamo incontrato il regista insieme a Virginia Raffaele e Aldo Baglio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La vita va così: l'intervista a Riccardo Milani, Aldo Baglio e Virginia Raffaele su una storia di resistenza sarda