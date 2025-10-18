La vicina di casa di Soncin a Cervia | Anche io vittima di violenze come Pamela

Il racconto della donna: “Mio marito mi ruppe le costole, l’ho denunciato solo per le mie figlie. Sono una donna forte, ma delle botte e degli abusi non riuscivo a parlare, mi vergognavo. Anche l’ex di Soncin chiamò i carabinieri ma neanche lei lo denunciò. Invece è l’unico modo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La vicina di casa di Soncin a Cervia: “Anche io vittima di violenze, come Pamela”

Lo dice all’Adnkronos una vicina di casa di Sigfrido Ranucci, dopo l'esplosione dell'auto del conduttore di Report nella notte. A terra, davanti al cancello dell’abitazione del giornalista a pochi passi dal mare, nel comune di Pomezia. - facebook.com Vai su Facebook

La vicina di casa di Ranucci: "L'esplosione sentita in tutto il quartiere". Le impressionanti immagini del luogo dell'attentato https://tg.la7.it/cronaca/vicina-casa-ranucci-immagini-luogo-attentato-17-10-2025-246119… - X Vai su X

Femminicidio di Pamela, Cervia sconvolta. Perquisizione in casa di Soncin, viveva vicino alle Saline - Qui aveva abitato con lui anche la vittima 29enne, che la scorsa primavera era tornata in Lombardia. Da msn.com

Femminicidio Pamela Genini, il racconto della vicina di Gianluca Soncin: "Noi l'avevamo avvertita" - Prima del femminicidio, Pamela Genini era già stata vittima dei comportamenti violenti di Gianluca Soncin. Riporta virgilio.it

La truffa delle auto di lusso, la casa al mare, le minacce al cagnolino e ai genitori: chi è Gianluca Soncin, il killer di Pamela Genini - Davanti al pm è rimasto in silenzio nell'interrogatorio in ospedale; l'uomo è stato fermato per omicidio aggravato. Si legge su dire.it