La vera truffa dietro alle chiamate mute | fate attenzione bastano pochi secondi
Una semplice chiamata silenziosa può trasformarsi in una porta aperta alle truffe digitali. Ti squilla il telefono, rispondi, nessuno parla. Dopo qualche “Pronto?”, riattacchi. Eppure quei pochi secondi bastano per rubare la tua voce e trasformarla in un’arma nelle mani dei cybercriminali. Le chiamate mute, spesso ignorate o sottovalutate, nascondono un meccanismo tanto semplice quanto inquietante. Leggi anche: “Vergogna, diffondi falsità”. Meloni-Schlein, botta e risposta al veleno: accusa shock Le chiamate mute: la trappola perfetta dei truffatori. Dietro una chiamata che dura pochi secondi e termina nel silenzio si nasconde un sistema automatico capace di comporre migliaia di numeri al giorno. 🔗 Leggi su Tvzap.it
