La vera sfida è su chi è riformista Il commento di Merlo
Un tempo la chiamavano cultura di governo. È quella postura, e quello stile, che avevano caratterizzato per quasi 50 anni la cosiddetta prima repubblica con il ruolo politico decisivo e determinante della Democrazia Cristiana. Cultura di governo che, però, coincideva con l’altro pilastro che storicamente caratterizza le società democratiche e plurali: ovvero, la prassi e la cultura riformista. E quindi, cultura di governo, cultura riformista e postura istituzionale. Sono questi i tasselli fondamentali che dovrebbero sempre accompagnare i partiti che coltivano l’ambizione di guidare un paese. Ora, e di fronte ai nuovi trend e alle nuove dinamiche della politica italiana, diventa cruciale capire chi, oggi, e concretamente, interpreta e si fa carico di quelle costanti che continuano ad essere decisive per la qualità della nostra democrazia e per lo stesso governo di una società composita e articolata come quella italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net
