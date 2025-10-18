La truffa di Elly Schlein | inventa un nemico per inventare sé stessa
Elly Schlein ha detto che la democrazia è a rischio. Ancora. Come se non potesse fare a meno di pronunciarlo ogni volta che apre bocca. È diventata una formula di sopravvivenza, un automatismo, quasi un tic politico: “La libertà è in pericolo”. Lo ripete a ogni intervista, a ogni replica, a ogni atto del governo. Ma più che un’analisi è un sintomo: la paura come identità, la crisi come ossigeno. È qui che si manifesta la truffa di Schlein. Non perché menta, ma perché usa la paura come strumento di autodefinizione. Non difende la democrazia, la sfrutta come palcoscenico della propria insicurezza politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
