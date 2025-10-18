La truffa dello scontrino bancomat | come un foglio di carta può svuotare il conto

Quei piccoli fogli lasciati accanto agli sportelli ATM non sono più semplici scarti di carta. Gli scontrini bancomat dimenticati possono trasformarsi in chiavi d'accesso ai dati bancari personali, aprendo la strada a truffe, clonazioni e furti d'identità. A lanciare l'allarme è la Polizia Postale, che denuncia un aumento preoccupante dei raggiri legati al recupero e all'utilizzo fraudolento delle ricevute di prelievo. Scontrini dimenticati, un tesoro per i truffatori. Basta un gesto distratto, un'operazione di prelievo e uno scontrino lasciato nel cestino del bancomat per fornire ai criminali digitali informazioni preziose.

