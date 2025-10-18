Sarzana (La Spezia), 18 ottobre 2025 – Era profondamente legato al suo Paese d’origine, l’ India, così come si era ben integrato nel tessuto sociale di Sarzana, dove aveva più volte partecipato a iniziative di beneficenza. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Gurdev Singh ha suscitato profondo cordoglio nella comunità sarzanese e nel mondo imprenditoriale: il 51enne titolare del ristorante Punjabi di specialità indiane sull’Aurelia a Sarzana è morto tragicamente l’altro pomeriggio, travolto dal trattore col quale stava eseguendo alcuni lavori in un terreno in via Ponte alla Crociata. “Apprendiamo con dolore – dice Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia – la scomparsa improvvisa di Gurdev Singh, storico associato e noto imprenditore della provincia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tragica morte di Gurdev Singh, "esempio di solidarietà”