La tragica morte di Gurdev Singh esempio di solidarietà
Sarzana (La Spezia), 18 ottobre 2025 – Era profondamente legato al suo Paese d’origine, l’ India, così come si era ben integrato nel tessuto sociale di Sarzana, dove aveva più volte partecipato a iniziative di beneficenza. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Gurdev Singh ha suscitato profondo cordoglio nella comunità sarzanese e nel mondo imprenditoriale: il 51enne titolare del ristorante Punjabi di specialità indiane sull’Aurelia a Sarzana è morto tragicamente l’altro pomeriggio, travolto dal trattore col quale stava eseguendo alcuni lavori in un terreno in via Ponte alla Crociata. “Apprendiamo con dolore – dice Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia – la scomparsa improvvisa di Gurdev Singh, storico associato e noto imprenditore della provincia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Sulla tragica morte di Pamela Genini, il silenzio prima di un colpo. Non di pistola, ma di coltello: ventiquattro volte - X Vai su X
Anche davanti la tragica morte dei 3 carabinieri a Verona, la Salis spreca un'occasione per stare in silenzio. Per fare becera speculazione politica si lancia in un commento sprezzante della vita umana, ma vergognati! Sentite cosa ha avuto il coraggio di dire! - facebook.com Vai su Facebook
Tragica morte per Fauja Singh, 114 anni, il maratoneta più anziano del mondo. - Era il maratoneta più anziano del mondo, Fauja Singh era un’autentica leggenda dei 42km con i suoi ormai 114 anni di vita. Si legge su tuttosport.com