Gubbio (Perugia), 18 ottobre 2025 – Continua purtroppo a salire il bilancio delle vittime lungo la strada statale 219 Pian d'Assino. L'incidente di giovedì sera, avvenuto nei pressi dell'uscita Gubbio Est, aggiunge al triste elenco anche il nome di un ventisettenne eugubino, Matteo Panfili, operaio metalmeccanico di professione, che ha perso la vita nello scontro. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma nel sinistro sono state coinvolte quattro vetture: la Fiat Punto condotta dalla vittima si è scontrata con una Lamiere e soccorsi lungo la Pian d'Assino ed è carambolata sull'asfalto, senza lasciare scampo al giovane; le altre due auto, probabilmente, sono invece state coinvolte solo indirettamente.

La tragedia di Matteo. L'operaio di Gubbio è la ventisettesima vittima della strada del 2025