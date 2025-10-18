La tragedia di Matteo L’operaio di Gubbio è la ventisettesima vittima della strada del 2025

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gubbio (Perugia), 18 ottobre 2025 – Continua purtroppo a salire il bilancio delle vittime lungo la strada statale 219 Pian d’Assino. L’incidente di giovedì sera, avvenuto nei pressi dell’uscita Gubbio Est, aggiunge al triste elenco anche il nome di un ventisettenne eugubino, Matteo Panfili, operaio metalmeccanico di professione, che ha perso la vita nello scontro. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma nel sinistro sono state coinvolte quattro vetture: la Fiat Punto condotta dalla vittima si è scontrata con una Lamiere e soccorsi lungo la Pian d’Assino ed è carambolata sull’asfalto, senza lasciare scampo al giovane; le altre due auto, probabilmente, sono invece state coinvolte solo indirettamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la tragedia di matteo l8217operaio di gubbio 232 la ventisettesima vittima della strada del 2025

© Lanazione.it - La tragedia di Matteo. L’operaio di Gubbio è la ventisettesima vittima della strada del 2025

News recenti che potrebbero piacerti

tragedia matteo l8217operaio gubbioLa tragedia di Matteo. L’operaio di Gubbio è la ventisettesima vittima della strada del 2025 - Il 27enne Panfili, eugubino, ha perso la vita giovedì sera sulla Pian d’Assino, che viene chiamata da molti “la strada della morte” ... Si legge su lanazione.it

tragedia matteo l8217operaio gubbioPrima il violento frontale, poi la carambola con le altre auto: Matteo Panfili muore a 28 anni - Il giovane è deceduto dopo il drammatico incidente che ha coinvolto quattro veicoli sulla strada statale 219 Pian d'Assino, a Gubbio, in provincia di Perugia ... Riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Matteo L8217operaio Gubbio