Nuove alberature, nuovi pavimenti, luci rinnovate. La riqualificazione della ’Terza piazza’, lo spazio davanti alla Coop di piazza Leopoldo, è pronta a decollare. Il progetto finanziato interamente da Unicoop Firenze con un investimento da 2,3 milioni di euro entra nella fase operativa: i lavori cominceranno a metà novembre e dureranno tra i cinque e i sette mesi. L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio vivo, aperto e sicuro, cancellando l’immagine di un’area degradata e poco frequentata. Il progetto prevede un intervento completo: spariranno i muri che oggi chiudono la piazza, verranno rifatti pavimenti e percorsi interni, saranno piantati alberi e installati arredi urbani, panchine e giochi inclusivi capaci di ospitare fino a cinquanta bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Terza piazza’ diventa tutta nuova. Alberi, panchine e giochi per i bambini