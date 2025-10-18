La ’Terza piazza’ diventa tutta nuova Alberi panchine e giochi per i bambini
Nuove alberature, nuovi pavimenti, luci rinnovate. La riqualificazione della ’Terza piazza’, lo spazio davanti alla Coop di piazza Leopoldo, è pronta a decollare. Il progetto finanziato interamente da Unicoop Firenze con un investimento da 2,3 milioni di euro entra nella fase operativa: i lavori cominceranno a metà novembre e dureranno tra i cinque e i sette mesi. L’obiettivo è restituire al quartiere uno spazio vivo, aperto e sicuro, cancellando l’immagine di un’area degradata e poco frequentata. Il progetto prevede un intervento completo: spariranno i muri che oggi chiudono la piazza, verranno rifatti pavimenti e percorsi interni, saranno piantati alberi e installati arredi urbani, panchine e giochi inclusivi capaci di ospitare fino a cinquanta bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
RISULTATI (terza di andata) La Wiz Legnano piazza il colpaccio, superando fra le mura amiche Varese Academy, grazie ai 28 punti di Hamadi. Vittorie casalinghe per Lissone (Esposito 18 punti), Casoratese (Cividati 24), Opera (Rana 21) e Pall. Milano (Marr - facebook.com Vai su Facebook
Un grande inizio! ? La Nazionale di short track chiude la prima tappa canadese del World Tour con il trionfo di Pietro Sighel nei 1.000 metri e la terza piazza della staffetta maschile. Leggi qui https://bit.ly/4h8BSHx @fisg_it - X Vai su X