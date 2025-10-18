LA SVOLTA Il nuovo sponsor è Segnoverde | Piena di fiducia in questa squadra
Il match odierno contro il Cesena segna il debutto del brand Segnoverde sulle maglie dello Spezia (al posto di Spigas Clienti), per il prosieguo della stagione 2025-2026. Spigas Clienti, storico partner aquilotto, ha proseguito la propria crescita all’interno del Gruppo Canarbino diventando parte della famiglia Segnoverde. Un passaggio importante che ha permesso alla compagnia energetica spezzina di affiancare alla vendita di gas naturale e soluzioni ad alta efficienza, anche energia elettrica 100% verde e telefonia mobile, mantenendo il suo legame con il territorio. Il cambio del brand sulla maglia delle Aquile segna così un’altra importante fase di evoluzione, che coincide con l’entrata ufficiale di Segnoverde nel mercato della telefonia mobile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
