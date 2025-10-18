La svolta arrapata di ChatGPT
C’è una vecchia legge non scritta di internet, la regola 34, secondo la quale “se qualcosa esiste, ne esiste anche la versione pornografica”. Più che una battuta, sembra una profezia che si autoavvera e pare aver raggiunto anche il settore dell’intelligenza artificiale. Questa settimana, infatti, Sam Altman ha confermato che, nei prossimi mesi, ChatGPT offrirà agli utenti adulti e abbonati la possibilità di generare e discutere contenuti erotici. L’azienda sostiene di aver sviluppato sistemi di sicurezza tali da permettere questa apertura “responsabile”. Altman non ha inventato nulla di nuovo, a dire il vero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Dodici anni dopo la tragica e controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, una possibile svolta giudiziaria arriva dalla Spagna. L’Audiencia provinciale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman palermitan - facebook.com Vai su Facebook
La svolta arrapata di ChatGPT - Rientra in una strategia più ampia di fidelizzazione dell’utente, che punta a creare un rapporto sempre più personale con le intelligenze ... Secondo ilfoglio.it