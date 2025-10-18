La svolta arrapata di ChatGPT

C’è una vecchia legge non scritta di internet, la regola 34, secondo la quale “se qualcosa esiste, ne esiste anche la versione pornografica”. Più che una battuta, sembra una profezia che si autoavvera e pare aver raggiunto anche il settore dell’intelligenza artificiale. Questa settimana, infatti, Sam Altman ha confermato che, nei prossimi mesi, ChatGPT offrirà agli utenti adulti e abbonati la possibilità di generare e discutere contenuti erotici. L’azienda sostiene di aver sviluppato sistemi di sicurezza tali da permettere questa apertura “responsabile”.     Altman non ha inventato nulla di nuovo, a dire il vero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

