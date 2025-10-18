La storia straziante di Gianfranco e Anna Luisa | madre e figlio muoiono a pochi minuti di distanza

Bagnacavallo (Ravenna), 18 ottobre 2025 – Madre e figlio morti a pochi minuti di distanza l’una dall’altro a causa di altrettanti malori. Ha destato grande impressione la scomparsa, avvenuta nella tarda serata di ieri a Bagnacavallo, di Gianfranco Rambelli, imprenditore agricolo di 56 anni nonché consigliere dell'Unione dei Comuni (eletto nella suddetta cittadina), e della madre 87enne Anna Luisa Baldini. Fuori strada con l’auto, muore a trent’anni Decessi che sono avvenuti nell’abitazione di via Bagnoli Inferiore in cui entrambi risiedevano. Alla luce delle prime informazioni è emerso che, intorno alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La storia straziante di Gianfranco e Anna Luisa: madre e figlio muoiono a pochi minuti di distanza

News recenti che potrebbero piacerti

Ritrovarsi a Tokyo è la storia vera e straziante di un padre, Jay (Romain Duris), che combatte contro un sistema legale ostile pur di incrociare lo sguardo della bambina che non può crescere. Ogni corsa in taxi è una preghiera. Martedì 14 ottobre ore 20:45 - facebook.com Vai su Facebook

Questa storia sul 7 ottobre vi toglierà il fiato (VIDEO) “Pezzi di mia figlia trovati dopo mesi”. Lo straziante racconto sul 7 ottobre - X Vai su X

La storia straziante di Gianfranco e Anna Luisa: madre e figlio muoiono a pochi minuti di distanza - Rambelli, consigliere comunale di 56 anni, ha chiamato i soccorsi quando la mamma di 87 anni si è sentita male. Lo riporta ilrestodelcarlino.it