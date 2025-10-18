"Le donne d’Iran? In moto si sentono libere e mi dicono grazie, perché è come se avessero finalmente gli stessi diritti di tutti gli altri". Maryam Talaee ha messo le ruote alla sua missione per farla grande, in un impegno che si snoda fra la battaglia ambientale e la difesa dei diritti nel suo paese, l’Iran. Lei gira il mondo e corre rally storici da centinaia di chilometri (pure in Italia) a bordo di veicoli spinti da biocarburante "perché gli amanti dei motori veri si possano sentire meno in colpa", ma soprattutto per accendere i riflettori sulla condizione delle donne e degli animali nella moderna Persia al centro di un palcoscenico mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La storia della pilota Maryam Talaee che guida veicoli 'bio' "Nel mio paese non possiamo nemmeno prendere la patente, ma ci permettono di correre in pista: deve cambiare». Iran, donne, diritti: "La moto è libertà»