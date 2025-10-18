La statuetta di Venere torna a casa Una mostra per celebrarla
Giornata speciale oggi per gli amanti dell’archeologia. Dopo un secolo dalla scoperta, la celebre Venere di Savignano ritorna dove fu ritrovata (una prima volta accadde nel 2014). Alle 16, il teatro comunale La Venere ospiterà l’inaugurazione della mostra "Una donna senza tempo", che vuole appunto celebrare la statuetta risalente a oltre 25.000 anni fa e solitamente custodita al Museo delle Civiltà di Roma, che sarà esposta presso il Museo della Venere e dell’Elefante fino al 1° marzo, all’interno di un percorso espositivo completamente rinnovato, che ha richiesto un investimento di circa 90mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
