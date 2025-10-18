La Statua di San Lorenzo Martire arriva in Vaticano per la benedizione Papa Leone

Tempo di lettura: 2 minuti Con profonda commozione e un senso di sacra gratitudine, la comunità di San Lorenzo Maggiore ha vissuto, mercoledì 15 Ottobre, un momento di straordinaria intensità spirituale: la statua di San Lorenzo Martire, patrono tanto amato e venerato, è stata condotta in Vaticano per ricevere la benedizione di Sua Santità Papa Leone XIV. L’evento si è svolto nel contesto dell’udienza generale del mercoledì, dinanzi a decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. La delegazione giunta da San Lorenzo Maggiore, composta dal Parroco, dal Sindaco e da circa 250 fedeli della parrocchia, ha accompagnato con devozione l’effigie del Santo, simbolo di fede, speranza e martirio cristiano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

