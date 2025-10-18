La notte del 16 ottobre, a Campo Ascolano, l’auto di Sigfrido Ranucci è saltata in aria. L’ordigno artigianale ha distrutto due vetture, lesionato la facciata di un’abitazione, mandato in frantumi i vetri di una strada intera. Sua figlia era passata pochi minuti prima. L’esplosione è ora nelle mani della Direzione distrettuale antimafia di Roma, che indaga per “danneggiamento aggravato dal metodo mafioso”. Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La solidarietà pelosa a Ranucci e Report dopo anni di odio e dileggio