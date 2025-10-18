La solidarietà pelosa a Ranucci e Report dopo anni di odio e dileggio
La notte del 16 ottobre, a Campo Ascolano, l’auto di Sigfrido Ranucci è saltata in aria. L’ordigno artigianale ha distrutto due vetture, lesionato la facciata di un’abitazione, mandato in frantumi i vetri di una strada intera. Sua figlia era passata pochi minuti prima. L’esplosione è ora nelle mani della Direzione distrettuale antimafia di Roma, che indaga per “danneggiamento aggravato dal metodo mafioso”. Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A proposito della solidarietà pelosa del mondo politico (di destra) a Sigfrido #Ranucci. Ricordiamo questa perla del novembre 2023, una delle tante della campagna di delegittimazione e "contenimento" di cui il giornalista e il suo team di #Report sono stati vitti - X Vai su X
Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. Un gesto vigliacco e gravissimo che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia. Ci s - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci difende Sangiuliano e annuncia: «A Report sveleremo un nuovo caso Boccia» - Il giornalista a Un giorno da pecora su Radio1: «Non riguarda lei, ma come modalità di operazione è simile. Lo riporta lettera43.it
Ranucci, 'tanti ostacoli ma Report resta libero' - (di Francesca Pierleoni) Al di là "degli ostacoli che vengono messi di volta in volta, tra spostamenti di palinsesto, accorciamenti, allungamenti, tagli, devo dire che quello che rende unito questo ... Come scrive ansa.it
Report e Ranucci di domenica sera: autogol della Rai di Centrodestra - Soprattutto da quando Ranucci ha iniziato a picchiare duro su La Russa, Fratelli d’Italia e il ... Scrive affaritaliani.it