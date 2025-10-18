La Six Kings Slam va a Sinner distrutto Alcaraz | pioggia di milioni per il tennista
Gran bella vittoria di Sinner che non lascia scampo a Carlos Alcaraz e conquista un ricco montepremi. Poco da fare per lo spagnolo. Jannik Sinner conquista per il secondo anno consecutivo la Six Kings Slam, ricchissima esibizione che si tiene in Arabia Saudita. L’azzurro distrugge Alcaraz con un perentorio 6-2;6-4 lasciando le briciole all’avversario e vendicando cosi le ultime brutte sconfitte, specialmente il doloroso ko arrivato a New York e che gli è costato gli Us Open. Vittoria netta di Sinner e ricco montepremi per lui. Gara mai in discussione per l’azzurro che parte forte con il break e controlla lasciando davvero poco ad un Alcaraz piuttosto spento e deludente rispetto alle ultime prove. 🔗 Leggi su Sportface.it
