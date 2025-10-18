La scuola Diazzi festeggia trent’anni

Era il 15 ottobre 1995, quando fu inaugurata la sede definitiva della Scuola di musica e della Filarmonica "Giustino Diazzi" di Concordia. Occorsero quasi due secoli per dare una casa al corpo bandistico del paese e la Filarmonica sentiva il bisogno di un punto di riferimento pensato per trasmettere l’amore per la musica. Per questo i 30 anni trascorsi dal trasloco nella nuova sede di via Lenin 40 assume oggi un valore particolare: quasi un passaggio di generazione tra chi allora fu protagonista della sua realizzazione ed oggi si prepara a lasciare il passo a quanti, cresciuti in questo "luogo dell’anima", sono destinati a continuare la tradizione di una delle più vecchie filarmoniche della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

