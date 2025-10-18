La scelta d’amore di Jessica mamma pastore I bambini nella fattoria didattica sempre senza cellulare
Bologna, 18 ottobre 2025 – Caprette, cavalli, anatre, ossigeno a pieni polmoni ma niente cellulari. "Un'esperienza a pieno contatto con la natura. Così ho concepito la mia fattoria didattica". Jessica Vaccari, mamma pastore, ha 31 anni, una figlia di 5 e quando racconta la sua avventura iniziata nel 2015 qui sull'Appennino bolognese a San Benedetto Val di Sambro, nel podere del nonno Bruno, ha gli occhi che le sorridono. Ancora. Nonostante tutti i problemi, numero uno la burocrazia. Ma basta guardarsi attorno, qui nella Fattoria Ca' dei Monti, tra caprette, cavalli, asini, per comprendere la determinazione e la tenacia.
