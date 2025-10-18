La Scandone torna in campo | emozione e memoria per Ciro Melillo

Tempo di lettura: 2 minuti Il parquet del PalaDelMauro si prepara a vivere una serata dal sapore speciale. Non sarà soltanto una partita di campionato, ma un momento di profondo raccoglimento e memoria: la gara tra Scandone Avellino e Pallacanestro Angri sarà infatti dedicata a Ciro Melillo, storico e indimenticato presidente del club biancoverde. Un uomo che ha scritto pagine indelebili nella storia del basket irpino, guidando la Scandone con passione, visione e amore autentico per la sua città. Durante la partita verrà osservato un minuto di raccoglimento in suo ricordo: sugli spalti saranno presenti la famiglia, gli amici e i compagni di una vita, in quello che si preannuncia come un momento di forte emozione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

