la samb riparte col dente avvelenato trasferta carica di insidie a livorno

Dimenticare Ravenna e tornare a fare punti a Livorno. Questo l'obiettivo della Samb che questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 14.30) scenderà in campo all'Armando Picchi. Si troverà di fronte una formazione affamata di punti reduce da un momento estremamente negativo con la tifoseria in aperto contrasto con la proprietà. Eusepi e compagni dovranno essere bravi a sfruttare questo momento, mettendosi alle spalle le polemiche del post Ravenna e pensando solo a scendere in campo con la massima determinazione. In panchina ci sarà Marco Mancinelli come nel match di Piancastagnaio che sostituisce lo squalificato Palladini.

