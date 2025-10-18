La Sab Group fa visita alla Libertas Osimo
Dopo l’esordio vincente contro la Pallavolo Sabini, nel campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone affronta subito in trasferta una delle squadre più competitive del girone: la Libertas Osimo, vincitrice della scorsa stagione. La sfida è in programma oggi alle 17.30 e promette spettacolo. Il coach gialloblù Stefano Mascetti inizia la sua analisi tornando sulla vittoria della prima giornata: "Sabato scorso c’era anche la tensione della prima partita, ma noi abbiamo avuto un grande approccio iniziale anche per merito del pubblico, molto rumoroso. Vincere ha fatto e fa bene, è stata comunque una partita molto intensa e tirata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in visita alla sede della TXT Group di Cologno Monzese, Global Digital Enabler che opera a livello internazionale, fornitore specializzato in soluzioni software di #ingegneria: una eccellen - facebook.com Vai su Facebook
La Sab Group fa visita alla Libertas Osimo - Dopo l’esordio vincente contro la Pallavolo Sabini, nel campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone ... Scrive ilrestodelcarlino.it