la sab group fa visita alla libertas osimo

Dopo l’esordio vincente contro la Pallavolo Sabini, nel campionato di pallavolo di serie B maschile, la Sab Group Rubicone affronta subito in trasferta una delle squadre più competitive del girone: la Libertas Osimo, vincitrice della scorsa stagione. La sfida è in programma oggi alle 17.30 e promette spettacolo. Il coach gialloblù Stefano Mascetti inizia la sua analisi tornando sulla vittoria della prima giornata: "Sabato scorso c’era anche la tensione della prima partita, ma noi abbiamo avuto un grande approccio iniziale anche per merito del pubblico, molto rumoroso. Vincere ha fatto e fa bene, è stata comunque una partita molto intensa e tirata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

