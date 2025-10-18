La romana fuori da Roma | la pizza bassa che conquista la Calabria

La pizza tonda sottile e scrocchiarella, famosa per essere la pizza di Roma, è sempre più uno stile amato in varie regioni italiane. La Calabria, ad esempio, l'ha riscoperta, anche come pizza della memoria. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Leggo. . Tanta attesa fuori ai cancelli del Palazzetto dello sport, a Roma, per il concerto di Damiano David. Migliaia di persone si sono riunite per la prima data romana del frontman dei Maneskin. Sul palco, insieme al cantante, non è salito nessuno: Damiano - facebook.com Vai su Facebook

Brucio colpisce ancora: la pizza romana d’autore sbarca a Prati - Dopo aver conquistato i palati di Piazza delle Coppelle e Testaccio, il format di pizzeria che celebra l’incontro tra la tradizione capitolina e l'innovazione gastronomica con ... Scrive fermentopizza.it

Camilla in visita in una scuola romana, in regalo una pizza - Strade blindate e cordone di sicurezza attorno all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni a Roma dove Sua Maestà la Regina Camilla ha visitato una scuola, incontrando studenti e maestre oltre ai ... Lo riporta ansa.it

La regina Camilla in visita in una scuola romana. Fuori programma, in regalo una pizza: 'Che bella, la mangerei' - Strade blindate e cordone di sicurezza attorno all'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni a Roma dove Sua Maestà la Regina Camilla ha visitato una scuola, incontrando studenti e maestre oltre ai ... Si legge su ansa.it