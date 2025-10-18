La Roma di Chivu | la Coppa il no al Real per l' Inter le polemiche Trigoria blindata

L'allenatore nerazzurro arrivò in Italia vestendo il giallorosso. Messo sul mercato scelse Milano invece di Madrid e i tifosi romanisti non l'hanno mai perdonato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Roma di Chivu: la Coppa, il no al Real per l'Inter, le polemiche, Trigoria blindata

Inter, emergenza per Chivu contro la Roma: out Darmian, Di Gennaro e Thuram. Ballottaggio Bonny–Pio Esposito per completare il reparto offensivo. https://www.romanews.eu/il-romanista-roma-inter-inizia-il-conto-alla-rovescia-le-assenze-di-chivu/ #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook

#Chivu prima di #Roma-#Inter: "Stimo Gasperini. Pio Esposito? È salito sul palco e ora deve ballare" - X Vai su X

Chivu al posto di Gasperini: cosa è successo alla Roma - Chissà cosa sarebbe successo in caso di no di Gasperini, da sempre prima scelta di Ranieri. asromalive.it scrive

Chivu, l’allenatore romeno torna nella capitale dopo l’addio burrascoso da calciatore - Se ieri Cristian Chivu ha dedicato a Roma e alla Roma parole bellissime, nessuno nella Capitale ha dimenticato le modalità dell’addio con i giallorossi. Come scrive ilmessaggero.it

Roma-Inter, domani torna la sfida al vertice: Gasperini-Chivu, il duello tra argentini, la difesa contro l’attacco - Ok, quella di domani non sarà una «notte di pizze fredde e di calzoni, di sogni, di coppe e di campioni», ma sarà comunque una bella notte. Scrive ilmessaggero.it