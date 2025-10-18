La Roma di Chivu | la Coppa il no al Real per l' Inter le polemiche Trigoria blindata

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore nerazzurro arrivò in Italia vestendo il giallorosso. Messo sul mercato scelse Milano invece di Madrid e i tifosi romanisti non l'hanno mai perdonato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

