La ’rivoluzione’ di Beverly Pepper Pioniera dell’acciaio corten Arte ambiente comunità

di Benedetta Cucci Tra le mostre autunnali che Bologna presenta, non è da perdere quella dedicata a Beverly Pepper, una delle più importanti figure della scultura contemporanea, celebrata fino al 24 gennaio a CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, nelle due sedi di Porta Europa - Piazza Sergio Vieira de Mello 35 e Torre Unipol in Via Larga 8. Pepper, nata a Brooklyn nel 1922 e morta a Todi nel 2020, (l’Italia era già dagli anni Cinquanta la sua terra promessa), ha centrato il suo lavoro su un astratto vocabolario di forme e sull’audace uso dei materiali: il prediletto, per il cui uso in arte è stata pioniera, è l’acciaio corten. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

