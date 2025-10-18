La rivolta del tennis | Servono campi al coperto il Comune ci ascolti
Faranno finta di giocare a tennis in piazza Cavalli, per manifestare il disappunto: «Mancano campi pubblici al coperto». Sabato 18 ottobre alle 16 i praticanti del tennis manifesteranno per chiedere più spazi a favore di questa disciplina. Il ritrovo è in largo Baciocchi, poi l’iniziativa si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
