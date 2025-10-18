“Abbiamo fatto a Sempio quello che in gergo giornalistico viene definito ‘quarto grado', prima di accettare l'incarico”. Lo ha rivelato l'avvocato Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Andrea Sempio, subentrato al collega Massimo Lovati, durante un'intervista rilasciata ai microfoni di “Quarto Grado”, il programma di approfondimento condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero. “Il mio compito - ha continuato il difensore - è quello di difendere il mio assistito e dimostrare l'inesistenza di prove a suo carico”. “Abbiamo subissato Sempio di domande” Liborio Cataliotti, professionista di lungo corso, ha ricevuto il mandato difensivo da parte di Andrea Sempio nella giornata di venerdì 17 ottobre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La rivelazione del nuovo avvocato di Sempio: “Ecco cosa ho fatto prima di accettare l'incarico”