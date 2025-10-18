La ripartenza degli Orsi Subito il derby con Prato

"Sarà un incontro impegnativo, ne siamo consapevoli. Ma ci siamo allenati bene: siamo un club in crescita sotto ogni profilo e vogliamo continuare su questa strada. Quests stagione è molto importante, puntiamo in alto". Parola di Matteo Sordi, dirigente del Rugby Pistoia, in vista dell’inizio del campionato di Serie C ormai imminente. Domani alle 14.30, il sodalizio pistoiese esordirà a Prato contro i Gispi Tigers, nel match valido per la prima giornata della prima fase del torneo. Un incontro dall’alto coefficiente di difficoltà per gli Orsi, allenati quest’anno da Davide Malpaganti e Michele Parigino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

