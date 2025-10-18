La requisitoria di Cynthia Ozick contro chi ha tradito davvero Anne Frank
"Il Diario di Anne Frank non è la storia di Anne Frank”. A scriverlo, una trentina di anni fa sul New Yorker in un saggio dal titolo Di chi è Anne Frank?, Cynthia Ozick, scrittrice ebrea am. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
News recenti che potrebbero piacerti
La requisitoria di Cynthia Ozick contro chi ha tradito davvero Anne Frank - Un libro in cui la genale autrice sostiene che il celebre diario sia stato tradito, distorto, tramutato, ridotto a una resa infantile, americana, uniforme, sentimentale. Secondo ilfoglio.it