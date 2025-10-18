La Reggiana vola | vittoria in rimonta sul Bari e zona playoff momentanea

Reggio Emilia, 18 ottobre 2025 – Una ripresa dopo la sosta migliore di così era impossibile da immaginare: la Reggiana supera per 3-1 il forte Bari e centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Cesena, portandosi a 12 punti, momentaneamente addirittura al settimo posto a +6 sui playout (e, giusto per la cronaca, a -5 dal Modena capolista che gioca domani a Palermo). La vittoria matura nella ripresa: il primo tempo si era chiuso 1-1. Vantaggio pugliese in bella girata di Moncini, e all’ultima azione prima della pausa ecco il gol di Tavsan col mancino a pareggiare i conti. Nel secondo tempo il rosso a Nikolaou al 59’ cambia tutto (entrata su Girma, espulsione arrivata dopo revisione al Var), e la Reggiana al 70’ passa avanti col sinistro di Bozzolan sugli sviluppi di un corner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

