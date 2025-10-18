La reazione di Igor Tudor alle critiche sulla sua Juventus | Chi è onesto capisce

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei bianconeri mette tutto e tutti a posto prima della trasferta di Como: "Da venti anni i discorsi sulla Juve sono sempre gli stessi: bisogna vincere. E se non vinci ti dicono sempre che hai torto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

