La reazione di Igor Tudor alle critiche sulla sua Juventus | Chi è onesto capisce

Il tecnico dei bianconeri mette tutto e tutti a posto prima della trasferta di Como: "Da venti anni i discorsi sulla Juve sono sempre gli stessi: bisogna vincere. E se non vinci ti dicono sempre che hai torto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

IGOR VOLLEY vs UYBA BUSTO 3-1 (25-19/25-21/21-25/25-20) Tre punti azzurri nel derby del Ticino Dopo una sfida di quattro set e una importantissima reazione nel quarto set la Igor Gorgonzola batte la Eurotek Laica Uyba per 3-1. MVP per #AmberIgiede, a - facebook.com Vai su Facebook

VILLARREAL-JUVE 1-0 ALL’INTERVALLO Bianconeri sotto di una rete alla fine del primo tempo. Il Villarreal è passato in vantaggio al 18’ grazie al gol di Georges Mikautadze. Ora servirà una reazione nella ripresa per la squadra di Igor Tudor #Tuttosp - X Vai su X

La reazione di Igor Tudor alle critiche sulla sua Juventus: “Chi è onesto, capisce” - Il tecnico dei bianconeri mette tutto e tutti a posto prima della trasferta di Como: "Da venti anni i discorsi sulla Juve sono sempre gli stessi ... Scrive fanpage.it

Juve, serve cambiare ma anche certezze: Igor Tudor punta sulla difesa nonostante le critiche, vitamina K - Juve, serve cambiare ma anche certezze: Igor Tudor punta sulla difesa nonostante le critiche, vitamina K La Juventus deve cambiare qualcosa per ritrovare equilibrio, ma ha anche bisogno ... Secondo tuttojuve.com

Tudor difende la Juve dalle critiche: «Vero che qui il pareggio non basta, ma quando faccio analisi guardo anche un altro aspetto» - Tudor difende le prestazioni dei suoi: contro Atalanta e Villarreal la Juve ha giocato meglio, è mancato solo il risultato per vincere Testa alta, consapevolezza della propria forza, ma anche fame di ... Riporta juventusnews24.com