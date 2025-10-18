la ragazza che salva le pecore sfila alla fiera

Rovigo, 18 ottobre 2025 La donna che salva le pecore sarà oggi (domenica 19) tra le bancarelle della fiera di Rovigo. Gabriella Gibin, 49 anni, insegnante che da anni ‘riscatta’ questi animali dal macello, sfilerà sotto gli occhi delle gente con uno dei suoi animali. Magari con la pecora Giulia, quattro anni. Con Taddeo o, ultima arrivata, con Mara. Un po’ un ritorno al passato, la fiera una tradizione che resiste nel tempo era tanti anni fa un momento di ritrovo per gli allevatori, occasione per comprare e vendere bestiame, per fermarsi magari in trattoria davanti ad un piatto di trippe. Una passeggiata simbolica, carica di valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

