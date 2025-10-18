Trasporto studenti con disabilità, assistenza educativa, utilizzo palestre, dimensionamento, politiche giovanili e progetti per gli studenti. La presidente della Provincia Agnese Carletti ha incontrato i dirigenti scolastici insieme ai consiglieri provinciali Giuseppe Stiaccini e Laura Di Banella. "E’ obiettivo della Provincia garantire servizi inclusivi e di qualità – sottolinea la Presidente A Carletti. – Sull’assistenza educativa, la Provincia ha destinato un grande impegno in termini di risorse. Sul dimensionamento scolastico la rete rimane invariata grazie al ricorso che la Regione Toscana ha presentato alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Provincia convoca i dirigenti . Trasporto disabili e inclusione