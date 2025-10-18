La Provincia convoca i dirigenti Trasporto disabili e inclusione
Trasporto studenti con disabilità, assistenza educativa, utilizzo palestre, dimensionamento, politiche giovanili e progetti per gli studenti. La presidente della Provincia Agnese Carletti ha incontrato i dirigenti scolastici insieme ai consiglieri provinciali Giuseppe Stiaccini e Laura Di Banella. "E’ obiettivo della Provincia garantire servizi inclusivi e di qualità – sottolinea la Presidente A Carletti. – Sull’assistenza educativa, la Provincia ha destinato un grande impegno in termini di risorse. Sul dimensionamento scolastico la rete rimane invariata grazie al ricorso che la Regione Toscana ha presentato alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Convocato il Consiglio Provinciale di Cuneo Lunedì 20 ottobre 2025 – ore 12 Sala Giolitti, Palazzo Provinciale – Corso Nizza 21, Cuneo Il Consiglio Provinciale si riunirà in seduta pubblica per discutere temi centrali per la programmazione dell’Ente, tr - facebook.com Vai su Facebook
Tirocinanti della Provincia di Vibo, nuova convocazione del Consiglio: scoppia la polemica sulla legittimità della seduta - X Vai su X
La Provincia convoca i dirigenti . Trasporto disabili e inclusione - Trasporto studenti con disabilità, assistenza educativa, utilizzo palestre, dimensionamento, politiche giovanili e progetti per gli studenti. Lo riporta msn.com
Oristano, dalla Conferenza Provinciale Scolastica un secco no a ulteriori tagli - E' un messaggio forte quello partito dal primo incontro della Conferenza Provinciale Scolastica per la redazione del Piano sul dimensionamento delle Autonomie scolastiche: scongiurare ulteriori accorp ... Secondo msn.com
Cortina, Olimpiadi e scuole: la chiusura durante i Giochi sarà una scelta dei dirigenti. Padrin: «Non deve dipendere dal trasporto pubblico» - Il presidente della Provincia prosegue: «La Provincia ha lavorato in questi mesi per mettere a posto tutti i tasselli di un mosaico complesso, nel ... Segnala ilgazzettino.it