La Provincia convoca i dirigenti Trasporto disabili e inclusione

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasporto studenti con disabilità, assistenza educativa, utilizzo palestre, dimensionamento, politiche giovanili e progetti per gli studenti. La presidente della Provincia Agnese Carletti ha incontrato i dirigenti scolastici insieme ai consiglieri provinciali Giuseppe Stiaccini e Laura Di Banella. "E’ obiettivo della Provincia garantire servizi inclusivi e di qualità – sottolinea la Presidente A Carletti. – Sull’assistenza educativa, la Provincia ha destinato un grande impegno in termini di risorse. Sul dimensionamento scolastico la rete rimane invariata grazie al ricorso che la Regione Toscana ha presentato alla Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la provincia convoca i dirigenti trasporto disabili e inclusione

© Lanazione.it - La Provincia convoca i dirigenti . Trasporto disabili e inclusione

Contenuti che potrebbero interessarti

provincia convoca dirigenti trasportoLa Provincia convoca i dirigenti . Trasporto disabili e inclusione - Trasporto studenti con disabilità, assistenza educativa, utilizzo palestre, dimensionamento, politiche giovanili e progetti per gli studenti. Lo riporta msn.com

provincia convoca dirigenti trasportoOristano, dalla Conferenza Provinciale Scolastica un secco no a ulteriori tagli - E' un messaggio forte quello partito dal primo incontro della Conferenza Provinciale Scolastica per la redazione del Piano sul dimensionamento delle Autonomie scolastiche: scongiurare ulteriori accorp ... Secondo msn.com

Cortina, Olimpiadi e scuole: la chiusura durante i Giochi sarà una scelta dei dirigenti. Padrin: «Non deve dipendere dal trasporto pubblico» - Il presidente della Provincia prosegue: «La Provincia ha lavorato in questi mesi per mettere a posto tutti i tasselli di un mosaico complesso, nel ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Provincia Convoca Dirigenti Trasporto