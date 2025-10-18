La promessa della chitarra classica Le magie sonore di Alessandro Ciusani
Musiche di Grieg, Granados, Albeniz e Mussorgskij, accanto a pagine di Bach, Telemann, Couperin e altri grandi compositori, tutte eseguite da un giovane talento della chitarra classica nel suggestivo scenario di una villa storica di inizio Novecento. E’ il concerto che andrà in scena domani alle 17 a Nova Milanese, nelle sale di Villa Vertua Masolo, in piazza Garibaldi: l’evento concluderà la rassegna “ ChitArs Nova “, pensata per far immergere nei mondi e nelle sonorità della chitarra classica e far scoprire nuovi virtosi dello strumento. Protagonista dell’appuntamento musicale sarà il chitarrista Alessandro Ciusani, interprete elegante e intenso, apprezzato per la sensibilità e la cura del suono, capace di offrire una ricchezza di sfumature e suggestioni nell’esecuzione dei brani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
