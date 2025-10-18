La Promessa Anticipazioni Spagnole | Martina sospetta di Jacobo il suo fidanzato la sta truffando?

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina metterà in dubbio la lealtà di Jacobo. Possibile che il suo nuovo amore la stia ingannando insieme ai suoi zii? Ecco cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando?

Altri contenuti sullo stesso argomento

#lapromessa #anticipazioni Jana riprende brevemente conoscenza ma... - X Vai su X

Le anticipazioni de "La Promessa" svelano che mercoledì 22 ottobre ci sarà uno scontro infuocato tra Leocadia e Cruz. Leocadia rivelerà a Cruz il motivo del suo ritorno, affermando: "Voglio vederti soffrire. Avevi ordinato di eliminarmi." Cruz, sconvolta, ricor - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando? - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina metterà in dubbio la lealtà di Jacobo. Segnala comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Petra riceve l'estrema unzione, Samuel sconvolto - Petra è in fin di vita a causa delle complicazioni provocate dal tetano, e padre Samuel le impartisce l’estrema unzione, mentre Angela è sconvolta ... Riporta it.blastingnews.com

La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana perde la vita tra le braccia di Manuel - Curro è distrutto per la scomparsa di sua sorella, mentre Ramona nutre sospetti sul dottore che, nel frattempo, è sparito misteriosamente ... Lo riporta it.blastingnews.com