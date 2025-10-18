La Promessa anticipazioni | Jana morta e il caos narrativo imminente
La morte di Jana scatenerà un’onda di misteri e colpi di scena ne La Promessa. Scopri anticipazioni spagnole, nuovi ingressi e tensioni pronte a sconvolgere la trama. La fine di Jana segna l’inizio di una scossa potente che scuoterà ogni certezza. Le prossime puntate de La Promessa si preparano a una cascata di emozioni, figure che irrompono dal nulla e verità sepolte che riaffiorano con forza. Il cast principale, con María Castro nei panni di Pía Adarre, Manuel Regueiro come Alonso de Luján, Andrea del Río nel ruolo di Teresa Villamil e Guillermo Serrano che interpreta Lorenzo, ha fatto trapelare indizi su quello che attende i telespettatori. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
