La Promessa anticipazioni 19 ottobre | Maria disperata per Samuel il prete non vuole parlarle

Movieplayer.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la passione tra Maria e Padre Samuel diventa sempre più intensa, ma il giovane sacerdote, combattuto tra cuore e fede, decide di allontanarla. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz indaga sul traditore che ha diffuso le foto di Jana e Manuel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 19 ottobre maria disperata per samuel il prete non vuole parlarle

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 ottobre: Maria disperata per Samuel, il prete non vuole parlarle

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

promessa anticipazioni 19 ottobreLa Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2025: Maria Fernandez con il cuore spezzato, chiarirà mai con Samuel? - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 19 ottobre 2025? Lo riporta msn.com

promessa anticipazioni 19 ottobreLa Promessa, anticipazioni domenica 19 ottobre 2025: Pia sospetta qualcosa - Come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno domenica 19 ottobre 2025, Vera e Teresa iniziano a indagare su Lola ... Riporta msn.com

promessa anticipazioni 19 ottobreTrame La Promessa dal 13 al 19 ottobre, anticipazioni - 19 ottobre: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. Lo riporta tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 19 Ottobre