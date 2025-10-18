Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la passione tra Maria e Padre Samuel diventa sempre più intensa, ma il giovane sacerdote, combattuto tra cuore e fede, decide di allontanarla. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz indaga sul traditore che ha diffuso le foto di Jana e Manuel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 ottobre: Maria disperata per Samuel, il prete non vuole parlarle