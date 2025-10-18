La prima uscita di Giulia De Lellis e Priscilla | nuova vita da mamma con look pigiama e passeggino rosa

Giulia De Lellis è diventata mamma da pochissimi giorni ma è già uscita con Priscilla per darsi a una sessione di shopping di lusso. Cosa ha indossato per questa prima passeggiata mamma-figlia?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Prima uscita della MotoGP a Phillip Island FP1 LIVE https://tinyurl.com/FP1Australia #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustralianGP - X Vai su X

?40 anni dopo la prima uscita al cinema, arriva di nuovo in sala RITORNO AL FUTURO! PREVENDITE APERTE per il Ritorno Al Futuro Day, solo martedì 21 ottobre al cinema! #NotoriousExperience - facebook.com Vai su Facebook

Giulia De Lellis mamma, il ritorno a casa con Priscilla e le parole per Tony Effe - Giulia De Lellis torna a casa con la piccola Priscilla e condivide con i fan una dedica piena d’amore a Tony Effe ... Secondo dilei.it

Giulia De Lellis è mamma: è nata Priscilla, prima figlia per l'influencer e Tony Effe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giulia De Lellis è mamma: è nata Priscilla, prima figlia per l'influencer e Tony Effe ... Da tg24.sky.it

Giulia De Lellis, una nuova vita con Priscilla e l'amore della sua vita Tony Effe: «Aspettavo questa hot dad walk da 15 anni» - L'influencer è tornata a casa con la sua bambina e ha ringraziato chi l'ha sostenuta prima e durante il parto, il compagno su tutti. Come scrive cosmopolitan.com