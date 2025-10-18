La presentazione del libro Mi chiamo Oleg sono sopravvissuto ad Auschwitz del giornalista e scrittore Filippo Boni con Oleg Mandi?
Arezzo, 18 ottobre 2025 – In un momento storico in cui la guerra torna a minacciare il nostro presente e le coscienze civili si risvegliano per chiedere pace, la Memoria diventa un dovere ancora più urgente. È con questo spirito che domenica 19 ottobre alle ore 18.00, presso La.B (ex Lanificio Berti) a Pratovecchio (Ar), si terrà la presentazione del libro “Mi chiamo Oleg, sono sopravvissuto ad Auschwitz” (Newton Compton Editori) del giornalista e scrittore, Filippo Boni con Oleg Mandi?, l'ultimo bambino uscito vivo dal campo di sterminio di Auschwitz. L'incontro, condotto dalla giornalista Cecilia Primerano, vicedirettore RAI, sarà un viaggio nella memoria e nel valore della testimonianza come strumento di pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
