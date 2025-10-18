Firenze, 18 ottobre 2025 – C’è chi spera – anzi, spinge - che le 12.656 preferenze conquistate da Simone Bezzini nel collegio di Siena rappresentino per l’assessore alla sanità il canto del cigno. Quel posto fa gola a molti. E nella lista dei pretendenti sono in tanti a tuffarcisi. Storicamente la poltrona della sanità in Regione ha rappresentato un trampolino di lancio per i futuri presidenti: è stato così per Claudio Martini ed Enrico Rossi. Ma ora, in tempi di miseria nera, quel potere che gestisce per due terzi il bilancio della Toscana, logora più che portare lustro. Perché gli oltre 8 miliardi che ha nel portafoglio non bastano a far funzionare la sanità come dovrebbe e come dovrà se non s’intende smantellare il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La poltrona d’oro: Giani rivuole Bezzini, ma la sanità è contesa