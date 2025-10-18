la polizia salva un neonato scortandolo alle scotte

Intervento provvidenziale e decisivo di una pattuglia della Polizia che ha salvato la vita ad un bimbo – privo di sensi in strada –, accompagnando l’auto dei genitori a sirene spiegate alle Scotte e dando il via al soccorso sanitario, per cui anche qualche minuto di ritardo può risultare fatale. La Polizia di Stato di Siena ha salvato il neonato scortando l’auto dei genitori fino all’ospedale. Il pomeriggio sembrava trascorrere come tanti altri per una pattuglia della Stradale impegnata nel consueto servizio di vigilanza, ma quella normale routine si sarebbe trasformata di lì a poco in un intervento decisivo, destinato a fare la differenza per una famiglia trovatasi in grave difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

