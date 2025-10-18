La pizza ai funghi porcini di Borgotaro? Era un fake multe per migliaia di euro

A Parma, l’ispezione dei Nas in una pizzeria ha portato al sequestro amministrativo di 60 chili di materie prime e semilavorati (panificati e basi per pizza) privi delle indicazioni obbligatorie di tracciabilità relative alla fase di produzione o scongelamento, per un valore complessivo stimato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Da Nasti Pizzeria Capri. Peaceful Reveries · Autumn's Sweet Surrender. Funghi freschi dal mercato,una pizza che segue la stagione, disponibile solo per poco ? #pizzeriadanasti #funghi #mercato #pizza #vbc - facebook.com Vai su Facebook

La Prova del Cuoco ricette 14 ottobre: pizza ai funghi porcini e toma di Gabriele Bonci - Oggi 14 ottobre è andata in onda una nuova puntata de La Prova del Cuoco che si è aperta con la sfida tra le regioni Basilicata e Sicilia. Secondo it.blastingnews.com

Borgotaro, sulle strade dei porcini - L’ha inventato, assemblando pezzi di phon e lavatrici, il settantenne Mauro Valla che, con questo ... Si legge su corriere.it

Borgotaro celebra la 50esima Fiera del Fungo Porcino IGP In evidenza - A Borgo Val di Taro, cuore verde dell’Appennino parmense, tutto è pronto per la 50ª edizione della Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, una delle manifestazioni ... Si legge su gazzettadellemilia.it