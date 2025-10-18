La piccola attrice palermitana Morena Prestigiacomo torna sul set | sarà diretta ancora da Michele Placido
Cresce, studia, sogna e continua a incantare. Morena Prestigiacomo, la giovanissima attrice palermitana che aveva stupito tutti con il suo debutto accanto a Michele Placido, torna sul set. Lo fa ancora una volta con il celebre regista e attore, che l’ha voluta nel cast della nuova miniserie “Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La piccola Morena torna sul set con Michele Placido: a 11 anni nel cast della serie tv su Livatino - La giovanissima attrice, già vista in “Eterno visionario”, avrà un ruolo nel film per la televisione “Il giudice e i suoi assassini”, in onda nel 2026 ... Come scrive agrigentonotizie.it