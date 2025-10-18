La palestra scolastica delle Grazie torna utilizzabile dopo i lavori
È tornata pienamente fruibile la palestra della scuola primaria delle Grazie a Recanati, chiusa nei mesi scorsi a causa di infiltrazioni d’acqua piovana. L’intervento di impermeabilizzazione del tetto, appena concluso, ha risolto in via definitiva il problema, restituendo agli alunni e agli insegnanti uno spazio fondamentale per le attività motorie e didattiche. I lavori, per un importo complessivo di 16.400 euro, hanno previsto la rimozione della vecchia guaina di copertura e la posa di una doppia guaina impermeabilizzante su tutta la superficie del tetto. Un’operazione necessaria per mettere in sicurezza la struttura e garantire la piena ripresa delle attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
